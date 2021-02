Kater „Moro“ in Graz zu Tode gequält

Dafür fehlen einem vor Entsetzen die Worte: Ein Unbekannter hat in Graz-St. Peter den geliebten Kater einer Familie am Schwanz gepackt und ihn so durch die Luft geschleudert, dass ihm die Wirbel auseinandergerissen wurden, das Rückenmark wurde durchtrennt. Er konnte nur noch vom Leid erlöst werden.