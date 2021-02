Botanischer Schatz inGefahr

Es ist der botanische Schatz vieler bäuerlicher Generationen: Denn in der Arche Noah in Schiltern bei Langenlois lagern – europaweit einzigartig – Tausende rare Samen von längst ausgestorbenen Obst- sowie Gemüsesorten. Wegen der uralten und desolaten Kühlschränke ist ein Großteil der keimfähigen Flora jetzt in akuter Gefahr. Die Naturschützer bitten daher jetzt verzweifelt um Hilfe!