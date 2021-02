Plan adaptiert: So geht es mit dem Impfen weiter

Phase 2 startet im März: Hier kommen die 65- bis 79-Jährigen - abgestuft nach Alter und gesundheitlichen Risiken - dran, Personen unter 65 Jahren mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko sowie - wenn genug Impfstoff vorhanden ist - Unter-65-Jährige mit erhöhtem Risiko.

Weiters Menschen in der 24-Stunden-Betreuung und deren Betreuungspersonen, Kontaktpersonen von Schwangeren, weiteres Gesundheitspersonal, Personal in Schulen, Kindergärten, Krippen und Betreuungseinrichtungen sowie ausgewählte Beschäftigte mit direktem Menschenkontakt und erhöhtem Ansteckungsrisiko in Polizei, Strafvollzug und Bundesheer.