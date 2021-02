Faule Eier: 17 Gäste mit Lebensmittelvergiftung

Würzige Frühlingsrollen, köstliche Glasnudeln und knusprige Peking-Enten! Doch leider erwischten die Betreiber eines China-Restaurants in Tirol im Sommer 2020 salmonellenverseuchte Eier. 17 Gäste mussten das bitter büßen. Am Donnerstag saß der Wirt in Innsbruck vor Gericht, kam aber ohne Verurteilung davon.