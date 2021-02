Sturm trauert um eine unvergessliche Legende

Der SK Sturm trauert um eine Vereinslegende: Walter Saria, Mitglied der Jahrhundertmannschaft, als Tormann 103 Mal in 366 Spielen für die Schwarz-Weißen ohne Gegentor geblieben, verstarb nach schwerer Krankheit. Der Kult-Torhüter aus St. Peter am Ottersbach wäre in wenigen Tagen 66 Jahre alt geworden.