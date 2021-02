Öffnungen: Verwirrung um „SPÖ-Doppelstrategie“

Die türkis-grüne Regierung kündigte am Montag erste leichte Öffnungsschritte an. Diese wurden auch von den roten Landeshauptleuten Michael Ludwig und Peter Kaiser mitverhandelt - offensichtlich aber gar nicht nach dem Geschmack ihrer Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die am Dienstag der Bundesregierung vorwarf, mit Öffnungsschritten die Kontrolle über das Coronavirus abgegeben zu haben (siehe Video oben). Diese offensichtlich fehlende einheitliche Linie bezeichnet die Volkspartei als „Doppelstrategie“ der Sozialdemokraten. „Die SPÖ sollte rasch für Ordnung in den eigenen Reihen anstatt für Verwirrung sorgen“, kritisierte ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz. Auch FPÖ-Chef Norbert Hofer zeigt sich über die unterschiedlichen Positionen der SPÖ verwundert.