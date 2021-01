PC & Co.: Hier muss Dienstgeber Abgeltung leisten

Generell sei es wichtig, dass man die Regeln nun definiert hat: „Praktisch überfallsartig, über Nacht, mussten sehr, sehr viele Menschen in Homeoffice“, so Wolfgang Katzian. In dieser Phase habe es sehr viele, schnell gestrickte Modelle gegeben, die auf der betrieblichen Ebene stattgefunden haben. „Und weil das so war haben wir gesagt, wir brauchen Spielregeln für das Homeoffice. Weil klar ist auch, durch die Veränderungen in der Arbeitswelt, wird es auch weiterhin Homeoffice geben.“