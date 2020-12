Rendi-Wagner: „Impfung ist unsere große Chance!“

Die Verhängung des ersten Lockdowns im Frühjahr war aus Sicht der Sozialdemokratin „richtig und wichtig“. Aufgrund einer positiven Entwicklung hatte Österreich im Mai die niedrigsten Corona-Fallzahlen in Europa. Rendi-Wagner kritisiert jedoch das Vorgehen seitens der Regierung über die Sommermonate. „Es hätte alles passieren müssen, um Personal aufzustocken.“ Heute gibt es mehr als 400.000 Arbeitslose in Österreich, viele hätten als Contact Tracer umgeschult werden können. „Hier hat die Regierung geschlafen. Die Dimension dieser Pandemie ist so groß.“