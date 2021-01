Jetzt im LIVESTREAM: Damen kämpfen um Titel

Für Local-Hero Camilla Neumann & Co. ist dieses Turnier eine Möglichkeit, sich für den Olympic-Qualifier und andere Nationalteamaktivitäten, die 2021 zahlreich anstehen, ins Rampenlicht zu spielen. „Wir haben in den vergangenen drei Tagen auch ein Camp mit 3x3-Perspektivspielerinnen in Wien abgehalten. Ich freue mich schon sehr, viele der Mädels im Dom im Berg spielen zu sehen“, erklärt Stelzhammer. Zu sehen ist dieses Spektakel natürlich auch bei uns im Livestream (siehe oben).