500 Kontrollen pro Jahr in steirischen Heimen

Landesrätin Juliane Bogner-Strauß hob in ihrer Antwort hervor, dass in keinem Bundesland mehr kontrolliert wird wie in der Steiermark. Sieben Amtssachverständige haben im Vorjahr in steirischen Heimen 450 Kontrollen durchgeführt, in Graz waren es weitere 50. Routinekontrollen in der Nacht sollten aber nur in äußersten Notfällen stattfinden, um den Heimbewohnern nicht unnötigen Stress auszusetzen.