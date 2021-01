Lafnitz-Boss: Kooperation mit Hartberg möglich!

Durchaus möglich, dass die beiden künftig nicht nur mehr beruflich, sondern auch auf Klubebene zusammenarbeiten werden. Denn: Bernhard Loidl bestätigte nun erstmals jenes Gerücht, das schon seit einigen Tagen durchs Steirerland streift. „Ja, eine Zusammenarbeit zwischen Hartberg und uns ist Thema. Wir denken dabei an eine Kooperation wie sie Salzburg mit Liefering hat“, erklärt Loidl, dessen Lafnitzer sich ja sensationell die Winterkrone in der Zweiten Liga aufsetzten. Trotz des sportlichen Höhenflugs bleibt Loidl aber beim Nein zum Bundesliga-Aufstieg. „Wir suchen nicht um die Lizenz an.“



Gemeinsamer Stadionbau?

Meldungen, wonach die beiden oststeirischen Aushängeschilder sich auch beim möglichen Neubau des Hartberger Stadions auf ein Packl hauen, kann der Lafnitz-Boss (noch) nicht bestätigen. „Das ist noch weit weg, so ein Stadion würde ja an die 20 bis 25 Millionen kosten“, sagt Loidl, dessen Firmenimperium auch in der Immobilienbranche tätig ist. Bis Ende Jänner muss Hartberg der Stadt bezüglich der Stadionpläne Bescheid geben.