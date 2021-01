Serbien lässt chinesisches Corona-Vakzin zu

Die staatliche serbische Arzneimittelagentur ALIMS hat am Montag die Verwendung des Corona-Impfstoffs der chinesischen Firma Sinopharm genehmigt. Wie der Radiosender Free Europe berichtete, bezieht sich die Zulassung auf 100.000 Dosen. Allerdings ist in Belgrad bereits am Samstag eine Million Dosen eingetroffen.