Forderungen: mehr Arbeitslosengeld & früher Ferien

Die Lockdown-Verlängerun sorgt in Kärnten für Appelle und Kritik aus der Politik. So setzt sich Landeshauptmann Peter Kaiser für mehr Arbeitslosengeld ein. Für Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer stellt die Verschärfung der Maßnahmen den nächsten Super-GAU dar und die FPÖ will Schulen für Präsenzunterricht öffnen. Frühere Semesterferien fordern die NEOS.