Senioren werden geimpft: „Will mich schützen“

Senioren-Impfung „lief gut ab“

Geimpft wird, wie berichtet, in Servicestellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in acht Bezirkshauptstädten - von 8 bis 17 Uhr. In Spittal war gestern alles perfekt vorbereitet: „Es gelang uns, was wir wollten. Es kam zu keinen Menschenansammlungen und es lief sehr kontrolliert und gut ab“, sagt ÖGK-Landeschef Johann Lintner, der mit seinem Team um Sonja Preissl und Sylvia Preimess im Einsatz steht. Für dieses Wochenende gibt es in Spittal rund 90 Anmeldungen täglich.