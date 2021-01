Umweltanwalt nicht prinzipiell gegen Skifusion

Sensible Bereiche

Die Landesumweltanwaltschaft stehe einem Zusammenschluss „nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber“. Allerdings seien bestimmte Projektbereiche aufgrund ihrer Lage in einem labilen Gebiet nicht genehmigungsfähig. „Die damaligen Pläne sahen wesentliche Bauteile in geologisch ungünstigem Gelände vor, das von aktiven Hangbewegungen betroffen war. Aus meiner Sicht ist ein Zusammenschluss vorstellbar unter der Voraussetzung, dass keine naturkundlich hochwertigen Räume (z. B. Feuchtgebiete) betroffen sind. Das angrenzende Schutzgebiet muss absoluten Vorrang haben. Es dürfen keine baulichen Anlagen (z. B. Sprenganlagen, Lawinendämme etc.) im und im Nahbereich des Schutzgebietes zu liegen kommen.“