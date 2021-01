Schlafwandeln: Leide auch ich an der Störung?

Es ranken sich viele Mythen um das Schlafwandeln. Dabei verlässt ein Schlafender ohne aufzuwachen das Bett, geht - in einem eigenartigen Dämmerzustand - umher und verrichtet auch teilweise Tätigkeiten. Der jeweilige Vorfall dauert meist nur einige Minuten. Trotz ihres Zustandes nimmt die Person ihre Umgebung wahr. Klar ist, dass sich die meisten Schlafwandler am nächsten Morgen nicht an ihre nächtliche Aktivität erinnern können. Das kann jedoch anhand mehrerer Symptome überprüft werden (siehe Video oben).