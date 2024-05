KPÖ setzt sich für Asylrecht für Deserteure ein

Friedenslösung ohne weitere Opfer

Zum Krieg in der Ukraine sagte Hopfgartner am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“: „Es muss eine Friedensperspektive in den Diskurs kommen.“ Der Konflikt müsse gelöst werden, „ohne dass dort noch mehr Menschen sterben“. Österreichs Regierung könne mit einer „aktiven Neutralitätspolitik“ einen Beitrag leisten. Vor allem die UNO sollte bei Verhandlungen eine Rolle spielen. Zunächst bräuchte es einen Waffenstillstand, sagte der KPÖ-Politiker.