Unruhen in Neukaledonien: Europäer verlassen Insel

Die Proteste gegen die geplante Wahlrechtsänderung lösten die schwersten Unruhen in dem Überseegebiet seit Aufständen in den 80er-Jahren aus. In der Nacht auf Samstag mussten in der Hauptstadt Nouméa 35 Menschen über das Meer in Sicherheit gebracht werden, nachdem ein Haus in Brand gesteckt worden war und es weitere Plünderungen gegeben hatte.