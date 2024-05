Altachs Manuel Prietl beendet seine Karriere

„Der richtige Zeitpunkt“

Im deutschen Oberhaus absolvierte Prietl von 2020 bis 2022 insgesamt 54 Partien, ehe er mit der Arminia erst in die zweite und dann in die dritte Liga abstieg. „Diese Entscheidung war von vielen Gedanken und Gefühlen begleitet“, schrieb Prietl auf Instagram über seinen Rücktritt. „Doch für mich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um ‘Tschüss‘ zu sagen.“ Er sei dankbar und stolz auf 13 Jahre im Profigeschäft. „Diese Zeit war geprägt von unvergessenen Momenten in der Fußballwelt, von Höhen und Tiefen.“