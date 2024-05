Sturz im Supermarkt simuliert: 20.000 Euro Strafe!

Dreiste Aktion in einem Supermarkt in England: Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie Teresa Birch im Jänner in einer Filiale der Iceland-Supermarktkette scheinbar zu Boden fiel. Sie behauptete, sie sei in einen Unfall verwickelt gewesen, nachdem „ihr Fuß in den Schlaufengriff“ einer liegen gelassenen Tasche geraten sei. Birch forderte daraufhin eine Entschädigung in Höhe von rund 12.000 Euro für Verletzungen an ihrem rechten Knie und ihrer linken Hand.