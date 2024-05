„Keines unserer Lieder wurde je im Radio gespielt“

Auch die Verleihung des Amadeus Austrian Music Awards sorgt immer öfter für Kritik. Denn es gibt Künstler, die trotz großem Erfolg bisher weder eine Nominierung noch einen Preis erhalten haben – so wie zum Beispiel du selbst.

Es wäre sinnvoll, die Kriterien offenzulegen! Auch müsste man erfahren, wie viele Stimmen abgegeben werden und wer votet. Dann hätte das Ganze mehr Gewicht und die Verleihung würde nicht immer mehr an Standing verlieren. Das Interesse daran ist in letzter Zeit zurückgegangen, das sieht man an den Zuschauerzahlen. Und das sollte hinterfragt werden. Auch hier bin ich niemandem böse. Aber eine Nominierung bzw. ein Preis wäre schon eine schöne Wertschätzung. Denn wir haben uns in den vergangenen Jahren dermaßen ins Zeug gelegt und so viele Stunden investiert, wie kein anderer Musiker in Österreich – das traue ich mir zu sagen. Und auch der Erfolg spricht für uns.