Anna Gasser kündigt „Abschied“ nach Olympia an!

Am Wochenende könnte sie ihren „Triple“ zeigen: „Dieser Trick im Bewerb ist mehr Traum als Ziel!“ Die Kärntnerin denkt schon an Olympia 2022 und die Qualifikation. Aber auch an die Zeit danach. „Nach Olympia wird es Zeit, an anderen Zielen zu arbeiten. Meine sportliche Karriere werde ich nicht beenden, aber wohl die in der FIS.“ Würde bedeuten, dass es die letzten Olympischen Spiele für Anna Gasser wären! „Danach möchte ich den Fokus mehr Richtung Freeriden und andere Bewerbe legen.“ Ebenso will sie sich mehr mit Filmen beschäftigen: „Respekt vor allen, die das machen. Oft stecken in zehn Sekunden bis zu drei Tage Arbeit...“ Spaß macht es ihr aber trotzdem.