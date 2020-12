Neuer Appell an Regierung zu Flüchtlings-Drama

In einem Brief wendet sich nun NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper an Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie die Minister Karl Nehammer, Alexander Schallenberg und Susanne Raab. Krisper wirft der Regierung „zynische Kaltherzigkeit“ und auch Falschaussagen vor. So gebe es beispielsweise keinen Nachweis für den sogenannten Pull-Faktor. In Deutschland seien die Antragszahlen nach der Aufnahme mehrerer hundert Kinder aus dem abgebrannten Lager Moria in etwa gleich geblieben, so Krisper.