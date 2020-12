Hilfsprojekt für Kinder in Tara Kepe darf starten

Im Flüchtlingslager Tara Kepe auf Lesbos soll bald ein kindergerechter Alltag ermöglicht werden. Nach einer Zusage der griechischen Regierung soll in den nächsten Tagen eine Betreuungsstätte für Kinder zur Verfügung stehen. SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Elisabeth Hauser freut sich auf schnelle und konkrete Hilfe für Familien: „Diese Betreuungsstätte ist für die Kinder als Allererstes ein sicherer Ort, an dem sie einfach Kind sein und spielen können, um ihre Not zumindest für einige Stunden am Tag zu lindern.“