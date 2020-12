Corona-Impfung auch in Deutschland schon gestartet

EU-weiter Impfstart am Sonntag

Am Sonntag erfolgt der EU-weite Startschuss für die Impfungen mit dem Wirkstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Die Auslieferung der Dosen läuft bereits seit Mittwoch. In Österreich ist der Impfstoff am Samstag angekommen, am Sonntag werden die ersten Immunisierungen durchgeführt. Ungarn startete ebenfalls bereits am Samstag mit der Impfung von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern.