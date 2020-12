Corona: Ungarn prescht vor und impft schon

In den frühen Morgenstunden passierte die erste Lieferung des Biontech/Pfizer-Vakzins aus Österreich kommend die ungarische Grenze, und kurz vor 9 Uhr bekam die Ärztin Adrienne Kertesz in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Budapest die erste Impfung des Landes. „Ich habe schon sehr lange auf diese Impfung gewartet. Denn davon hängt auch ab, dass ich weiterhin sicher und beruhigt hier weiterarbeiten kann“, erklärte die Oberärztin nach dem erfolgten Stich gegenüber dem TV-Sender M1.