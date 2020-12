Geschafft: Am Heiligen Abend stand der Brexit-Pakt

Um 14.44 Uhr am Heiligen Abend war es so weit: ein Brexit-Deal unterm Weihnachtsbaum. Endlich. Es war ein Durchbruch in allerletzter Minute - und nach menschlichem Ermessen die letzte Wendung in der unendlichen Geschichte des britischen Austritts aus der Europäischen Union. Nur sieben Tage vor dem allseits gefürchteten „Sturz über die Klippe“ ist der EU und Großbritannien - krone.at berichtete - doch noch ein Handelspakt für die Zeit ab 1. Jänner 2021 gelungen.