Tausende Lkw-Fahrer verbringen Weihnachten im Stau

Die Grenze ist wieder offen, aber ein Ende des Staus ist noch lange nicht in Sicht: Wegen der in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Mutation haben Tausende Lkw-Fahrer auch am Heiligen Abend noch im kilometerlangen Stau vor dem Ärmelkanal ausharren müssen. „Wir haben uns geeinigt, dass die britisch-französische Grenze am Eurotunnel, Dover und Calais über Weihnachten offen bleiben soll“, schrieb der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag auf Twitter. Damit sollen Lastwagenfahrer und andere gestrandete Menschen so bald wie möglich nach Hause zurückkehren können.