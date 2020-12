Kurz: „Ich hatte 2020 einige schlaflose Nächte“

Kritik an FPÖ

Für die Aussage von FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch, die von einem Mitmachen bei den Massentests abgeraten hat, um zur Weihnachtszeit nicht Gefahr zu laufen, in Quarantäne zu müssen, hat Kurz kein Verständnis. „Ich habe selten etwas erlebt, was so absurd ist.“ Allgemein habe der Kanzler den Eindruck, dass das, was vom ehemaligen Koalitionspartner „kundgetan wird, nicht ernst gemeint sein kann“.