Erste Corona-Impfung am Sonntag an MedUni Wien

Wie in der Impfstrategie vorgesehen, wird in den Alters- und Pflegeheimen gestartet - „hier haben wir einfach die vulnerabelste Gruppe“, so Anschober. Zudem wird weiters in Arztpraxen, Betrieben, aber auch in Impfstraßen in Wohngegenden geimpft werden: „Unsere Devise ist, mit der Impfung dorthin zu kommen, wo die Bürgerinnen und Bürger zu Hause sind.“