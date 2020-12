Diese Vitamine sind im Winter so wichtig

Vitamin C: Beim Begriff Vitamin C denkt man sofort ans Immunsystem. Denn vor allem in der kalten Jahreszeit unterstützt Vitamin C die körpereigene Abwehr. Zudem wirkt Vitamin C antioxidativ und kann Schäden durch freie Radikale und somit die Bildung von Krebszellen verhindern. Vitamin C gilt auch als Schönheitsvitamin, da es hilft, die Bildung von Falten zu reduzieren. Vitamin C finden Sie unter anderen in: