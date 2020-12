Auch Österreich plant Landeverbot für Briten-Flüge

NEOS: Österreich muss auf neue Virusvariante reagieren

Die NEOS forderten die Regierung per Aussendung auf, auf die neue Variante des Coronavirus zu reagieren. Sie dürfe jetzt „nicht schlafen oder wieder wie in Ischgl alles ,richtig‘ machen“, so Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Während die Niederlande bereits alle Flüge aus dem Vereinigten Königreich gesperrt hätten, „werden Ankommende in Österreich nicht einmal getestet. Hier muss unverzüglich reagiert werden.“ Es müsse „alles getan werden, dass sich diese Variante nicht auch noch in Österreich ausbreitet“.