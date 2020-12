Corona-Mutation ansteckender und „außer Kontrolle“

Die neue Variante des Coronavirus, die in Großbritannien große Sorgen bereitet, führt nicht nur zu einem erneuten Lockdown für London und südliche britische Regionen, sondern auch zu ersten Flugstopps - so setzten die Niederlande den Flugverkehr bereits aus, Belgien folgt mit Mitternacht und Österreich und Deutschland wollen nachziehen und ebenfalls ein Verbot verhängen. Die Mutation, die im Dezember in der britischen Hauptstadt bereits 60 Prozent der Neuinfektionen ausmachte, ist um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte am Sonntag, die neue Virusvariante sei „außer Kontrolle“.