Skigebiete: Neue Regeln, nun wackelt alles

Bodner: „Plötzlich ist vieles wieder anders“

Ein wenig wie vom Blitz getroffen ist man auch bei der Bergbahn Kitzbühel. Chef Anton Bodner durchlebt gerade die „schwerste Zeit der letzten Wochen“. Ständig habe man sich mit immensem Aufwand bemüht, alle Covid-Vorgaben zu erfüllen. Nun sei plötzlich vieles wieder anders. Bei der „Risikoanalyse“ tappt man vorerst im Dunkeln, was wirklich gefordert wird. Vorgeschrieben ist nun auch, dass Sessellifte mit Schutzhauben auf die Hälfte der Personen beschränkt werden. Vorerst hält man aber am Plan fest, zu Weihnachten mit 40 von 57 Liftanlagen zu starten. Klar ist, dass die Seilbahner in den vergangenen Wochen Millionen in die Beschneiung und Vorbereitung investierten, um am 24. Dezember bereit zu sein.