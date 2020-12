Corona sorgt für Ärger im bunten Winterwunderland

Der „Grinch“ ist eine besonders in den USA bekannte Figur, die den Menschen Weihnachten verdirbt. Im Burgenland sind es für Sabine Gollnhuber gewissermaßen die Corona-Maßnahmen, die dasselbe tun. Ihr Winterwunderland in Bad Tatzmannsdorf erstrahlt heuer wieder im Lichte Tausender Lampen und würde auch im Corona-Jahr viele Schaulustige anlocken, die durch das Grundstück der Gollnhubers spazieren. Die Familie hat sich daher ein Konzept überlegt, das den Besuch Corona-sicher machen soll: Voranmeldung, Maskenpflicht, Einbahnsystem und Schrankenanlage. Laut Betreiberin gab es dafür auch grünes Licht. Doch jetzt kam alles anders. Gerade als ein Dreh für eine Adventsendung mit Fernsehstar Rudi Roubinek im Laufen war, rückte plötzlich die Polizei an und erklärte den Besuchern, dass sie nicht auf das Grundstück dürfen. Schon bei der Zufahrt seien die Autos umgeleitet worden, so Gollnhuber. Schockierte Kinder und enttäuschte Familien waren die Folge. Auch Gollnhuber versteht die Welt nicht mehr. 50 Menschen lasse sie auf einmal auf das 5000 Quadratmeter große Gelände, ein Zehntel von dem, was in Einkaufszentren erlaubt sei. Doch selbst das sei ihr nicht gestattet. Auch ihre Fans gehen auf die Barrikaden: 100.000 Zuschriften und Nachrichten, die ihr Kraft geben, hat die Burgenländerin erhalten. Viele würden sogar an den Bundeskanzler schreiben, so Gollnhuber.