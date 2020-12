Turbulentes Polit-Jahr endet mit Gefecht um Budget

Die Pandemie war also wie in den vergangenen Monaten auch in der letzten Sitzung 2020 wieder das Aufregerthema. Die Grünen fühlten Landesrätin Juliane Bogner-Strauß schon beim ersten Tagesordnungspunkt auf den Zahn, ob die Kontrollen der Virus-Schutzvorkehrungen in den steirischen Pflegeheimen denn wohl ausreichend seien. Diese verwies auf zahlreiche Maßnahmen, gestand aber ein, dass man eigentlich jeden Tag Antigen-Tests durchführen müsse, um vollständige Sicherheit zu haben.