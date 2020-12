Klimapakt bleibt weiterhin nur Lippenbekenntnis

Vor fünf Jahren lag sich die Welt in den Armen. Denn bei der Weltklimakonferenz in Paris im Dezember 2015 hatte sich Historisches ereignet: 197 Staaten hatten sich darauf geeinigt, die globale Erwärmung zu begrenzen – auf maximal 2 Grad, am liebsten aber auf nur 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Diese Werte gelten als gerade noch verträglich für das Überleben der Menschheit.