Neues EU-Klimaziel: Ambitioniert und teuer erkauft

Anstrengungen müssen verdoppelt werden

Ist das neue Bestreben – bis zum Jahr 2030 mindestens 55 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid-Ausstoß als 1990 – überhaupt machbar? Ambitioniert ist es jedenfalls. In den vergangenen 30 Jahren konnten die Treibhausgase in der EU gerade einmal um 24 Prozent gesenkt werden. In zehn Jahren muss nun also mehr als das Doppelte geschafft werden.