Neun von zehn Österreichern fordern Klimamaßnahmen

Demnach gaben 79 Prozent der Österreicher ein überwiegendes Interesse an dem Thema an - rund neun von zehn Personen würden gegensteuernde Maßnahmen als sinnvoll und notwendig erachten, erklärt Anita Malli, Geschäftsführerin der Initiative „Mutter Erde“, die die Studie initiiert hat. Lücken zeigen sich laut der Studie des Marktforschungsinstituts Integral beim Informationsstand zum Thema - nur elf Prozent gaben an, gut darüber Bescheid zu wissen.