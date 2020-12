Anschober: „Impfung ist günstiger als Lockdown“

Die Impfstoffe konnten nur so rasch entwickelt werden, weil die Forscher auf das Wissen aus der Grundlagenforschung der vergangenen Jahrzehnte zurückgreifen konnten, erklärte der österreichische Genetiker Josef Penninger, der am Life Sciences Institute (LSI) der University of British Columbia in Vancouver (Kanada) forscht. „Wenn man nicht beständig in die Wissenschaft investiert hätte, hätten wir in zehn Jahren noch keinen Impfstoff“, sagte er.