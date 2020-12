Serbien überlegt verschärfte Einreisekontrollen

Zum Vergleich: Die 7-Tages-Inzidenz, also die Ansteckungsfälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner, liegt in Österreich derzeit bei 232,1. In Serbien kletterte diese Zahl nun auf besorgniserregende 730. Insgesamt starben in dem südosteuropäischen Land bisher 2116 Menschen an Covid-19.