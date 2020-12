Kärnten: Fahrzeugwracks verrosten am Straßenrand

Wieder haben Fotos von illegalen Automüllplätzen die „Krone“-Redaktion erreicht - diesmal in Aigen in Bad Kleinkirchheim (Kärnten). Was die Umweltschützer besonders ärgert: Dass die sieben Schrottkarren direkt am Straßenrand abgestellt sind. Die Bewohner verlangen, dass die Wracks beseitigt werden.