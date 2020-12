700.000 Schüler kehrten in die Klassen zurück

700.000 Schüler sind am Montag in die Klassenzimmer zurückgekehrt: mit Maske, dafür ohne Schichtbetrieb. Nach drei Wochen „Distanz-Lernen“ zog der Alltag in den meisten Volks- und Mittelschulen sowie der AHS-Unterstufen des Landes ein - zumindest für einen Tag, nachdem Dienstag Feiertag ist und einige Institute den Montag als Fenstertag nutzten.