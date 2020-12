USA melden Rekordzahlen: 217.000 Neuinfektionen

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hat am Freitag einen neuen Höchststand bei den Coronavirus-Neuinfektionen in den USA gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden wurden 217.664 neue bestätigte Fälle registriert. Der bisher höchste Wert war am vergangenen Freitag mit rund 205.000 neuen Fällen registriert worden. Auch bei der Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Toten gab es mit 2804 erneut einen Höchststand.