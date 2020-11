USA: Neue Corona-Welle droht nach Thanksgiving

In gesamten Land war in diesem Jahr eines zugleich so bitter nötig wie schon lange nicht mehr: Die kostenlosen Essen bei den Lebensmittel-Tafeln und in den Obdachlosenheimen. Viele in der Warteschlange der Stadtmission von Los Angeles freuten sich über das Zeichen der Solidarität: „Eine heiße Mahlzeit wärmt auch das Herz“, sagte Samitha Antwi, während sie ihr abgepacktes Festmahl entgegennahm.