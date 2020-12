USA und Italien mit neuen Rekordzahlen an Toten

Neuer Rekordwert bei Toten auch in USA

In den USA wurden am Mittwoch 2804 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion verzeichnet, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervorging. Der bisher höchste Wert mit 2607 Toten war am 15. April registriert worden. Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie übertraf die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Neuinfektionen in den USA zudem die Marke von 200.000. Der bisher höchste Wert war nach JHU-Angaben am Freitag mit rund 205.000 neuen Fällen registriert worden. Experten hatten im Hinblick auf Thanksgiving in der vergangenen Woche mit einer landesweiten Zunahme der Ansteckungen gerechnet. Die Gesundheitsbehörde CDC hatte im Vorfeld von Familienbesuchen und Reisen während des Feiertags dringend abgeraten. Viele Menschen hielten sich jedoch nicht daran.