Schweizer Notenbank testet Antwort auf den Bitcoin

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) haben Möglichkeiten digitalen Zentralbankgeldes als Antwort auf Kryptowährungen wie den Bitcoin getestet. Das Experiment in Kooperation mit der Digitalbörse SDX sei erfolgreich verlaufen, teilten die Institutionen in Basel am Donnerstag mit.