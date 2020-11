FPÖ & die Identitären: Kritik an neuer Annäherung

Schnedlitz fühlt sich missinterpretiert

Schnedlitz sieht sich in dieser Causa missinterpretiert. Er habe sich laut eigener Aussage konkret auf den Fall des 17-jährigen Roman Möseneder bezogen. Dieser nahm an einer Demonstration der Identitären teil, ist aber mittlerweile Mitglied der FPÖ-Jugend in Salzburg.