„Klaren Trennungsstrich zu Identitären gezogen“

Ziel der EU-Wahl: „Die Sozialdemokraten überholen“

Als Ziel für die EU-Wahl am 26. Mai nannte Strache das Überspringen der 20-Prozent-Marke und „das historische Projekt, die Sozialdemokraten zu überholen“. Er zeigte sich überzeugt, dass die oberösterreichischen Freiheitlichen als eine „herausragende Gruppe in der freiheitlichen Familie“ mit Herzblut in die EU-Wahl ziehen werden, streute er dem wiedergewählten Parteichef Manfred Haimbuchner und seiner Mannschaft Rosen.