FPÖ-General: Schluss mit Distanz zu Identitären

„Das hat es seit den 1930er-Jahren nicht gegeben“

Anlass für die klare Positionierung von Schnedlitz sei ein Fall in Salzburg. Dort dockte der 17-jährige Roman Möseneder, dem ein persönliches Naheverhältnis zu den Identitären nachgesagt wird, bei der FPÖ-Jugend an. Das sorgte teilweise für öffentliche Empörung in den sozialen Netzwerken (siehe Tweet unten). Schnedlitz wolle es laut eigener Aussage nicht zulassen, dass einzelne österreichische Staatsbürger mit einem einwandfreien Leumund durch den Dreck gezogen würden. „Das hat es seit den 1930er-Jahren nicht mehr gegeben.“